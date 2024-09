- Incidente misterioso de flamejar a bandeira do arco-íris em Burgdorf

Dois indivíduos não identificados destruíram e atearam uma bandeira arco-íris erguida na área de Hannover. A bandeira estava exibida na frente da prefeitura de Burgdorf antes do evento Pride de hoje, de acordo com as autoridades. Um indivíduo de 44 anos, membro da equipe do evento Pride, confrontou os atacantes, forçando-os a recuar.

À medida que a história se desenrola, os membros da equipe estavam erguendo partes do palco e colocando equipamentos durante a noite, protegendo seu trabalho. Posteriormente, os dois indivíduos não identificados apareceram, expressando sentimentos negativos em relação à comunidade LGBTQ+, antes de desaparecer briefly. Eles reapareceram mais tarde, derrubaram a bandeira arco-íris e atearam fogo nela.

Atualmente, a polícia está investigando os indivíduos não identificados por potenciais acusações de discurso de ódio. Além disso, o membro da equipe do evento Pride de 44 anos está sendo investigado por supostas ameaças.

A destruição e o incêndio da bandeira arco-íris estão sendo investigados como um possível crime de ódio contra a comunidade LGBTQ+. Este ato de vandalismo ocorreu durante a noite antes do evento Pride em Hannover.

