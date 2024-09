- Incidente em uma junção Sauerland resulta em dois indivíduos sofrendo ferimentos.

Em uma manobra falha em Finnentrop, uma cidade localizada no distrito de Wölpe, dois motoristas ficaram feridos. Inicialmente, um motorista de 37 anos entrou em uma propriedade particular e depois voltou para a estrada, sem notar um carro que vinha em sentido contrário, de acordo com os relatórios policiais. Após a colisão, o motorista do outro veículo foi levado para o hospital. No entanto, o motorista de 46 anos não estava em estado crítico. O motorista de 37 anos sofreu ferimentos leves. Ambos os veículos precisaram ser rebocados do local.

As evidências sugerem que o motorista responsável pode ter estado sob a influência de álcool e substâncias. Como resultado, foi realizado um teste de sangue e sua carteira de motorista foi apreendida. Este infeliz incidente ocorreu durante a noite em Bamenohl, uma parte de Finnentrop.

