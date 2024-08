- Incidente: Dois indivíduos ficam feridos em explosão numa fábrica de explosivos

Em um incidente em uma instalação de explosivos militares em Troisdorf, perto de Bonn, duas pessoas sofreram ferimentos graves. Suspeita-se que uma explosão ocorreu dentro do compounds mais cedo no dia, resultando em trabalhadores sofrendo ferimentos graves. Serviços de emergência, incluindo bombeiros e equipes de resgate, foram enviados. De acordo com os relatórios, essas duas pessoas foram transportadas para hospitais. Os investigadores criminais agora estão no local, mas estão tratando-o como um incidente de trabalho.

O incidente na instalação de explosivos militares está sendo classificado como um incidente de trabalho, envolvendo apenas funcionários. Apesar dos ferimentos graves, as pessoas afetadas são consideradas trabalhadores regulares na instalação.

