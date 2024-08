- Incidente de Solingen: deficiências e resposta

Após o trágico ataque a faca em Solingen há uma semana, o parlamento estadual da Renânia do Norte-Vestfália observa um minuto de silêncio. Políticos ficam em silêncio por um minuto, ao lado de profissionais de emergência que testemunharam o caos, o sangue e as vítimas mortais do ataque, no palanque. "Prestamos nossas homenagens a vocês", disse o Presidente do Estado Hendrik Wüst (CDU). Durante a sessão especial de duas horas, os profissionais de emergência receberam aplausos frequentes por seus esforços heroicos, que os levaram ao limite na noite de sexta-feira anterior.

Wüst declarou esse ato de terrorismo como um ponto de virada significativo. O ataque atingiu o coração do país. O parlamento então passou a discutir o ataque suspeito de ser de origem islâmica, no qual o agressor matou três pessoas com facadas e feriu oito em um festival da cidade. Enquanto Wüst pedia consequências mais duras do que o pacote de segurança apressado proposto pela coalizão federal, a oposição acusou o governo estadual negro-verde do NRW de fracasso.

Encontrando o Equilíbrio Certo

Wüst chamou por uma "abordagem cuidadosa" no debate crescente sobre asilo e migração. "Competir por demandas não deve ser o objetivo final", disse ele. "Acertar o equilíbrio na discussão de consequências garantirá o apoio público", disse o político da CDU. As eleições estavam prestes a ocorrer em Turíngia e Saxônia em dois dias, com preocupações de que o AfD ganharia mais poder.

No entanto, agora era necessário agir, disse Wüst. O direito individual ao asilo na Alemanha permaneceria protegido e não seria questionado, ele enfatizou. No entanto, centenas de milhares de pessoas que vieram para a Alemanha não tinham direito ao asilo.

Apoio ao Ministro Verde

Wüst apoiou a ministra verde do refugiado, Josefine Paul, que estava sob pressão há dias. "Estou grato que a Ministra Josefine Paul tenha relatado detalhadamente a situação ao parlamento e ao público", disse Wüst na sessão especial do parlamento estadual. "Ela já identificou falhas iniciais e iniciou melhorias."

Wüst prometeu "máxima transparência" na investigação de possíveis erros. Mas não deviam ser os funcionários das autoridades, que vinham trabalhando no limite, especialmente nos municípios, que deviam ser responsabilizados pelo ataque. "Não abordaremos as causas do problema nas autoridades de imigração ou o resolveremos localmente", disse Wüst. O governo federal era responsável e precisava encontrar soluções eficazes para o problema da migração irregular de uma vez por todas.

SPD Critica Preto-Verde

O suspeito preso no ataque de Solingen, o sírio de 26 anos Issa Al H., tinha chegado à Alemanha via Bulgária no final de 2022 e deveria ter sido devolvido para lá sob as chamadas regras de asilo de Dublin no ano passado. No entanto, isso não aconteceu porque o homem não foi encontrado no momento designado na instalação estadual de Paderborn. A instalação não informou à Autoridade Central de Imigração e não foi feita nova reserva de voo.

"Foi a gestão de deportação deste governo que falhou", disse o líder da oposição SPD Jochen Ott. Agora, ele espera "mais autocrítica e sem desculpas" da CDU. A deportação é responsabilidade dos estados. "E seu governo não conseguiu deportar para a Bulgária, um país da UE", disse Ott a Wüst. "E eles também tinham a responsabilidade". A demanda do SPD por um investigador especial para acelerar a investigação do ataque terrorista é imediatamente rejeitada pela CDU. Mas a coalizão preta-verde já propôs uma comissão parlamentar de inquérito por iniciativa própria.

Paul Encontra Profissionais de Emergência

A ministra do refugiado Paul voltou a culpar as deficiências nos procedimentos de realocação da UE pelo não cumprimento do prazo da deportação do suspeito, mas dessa vez também usou uma linguagem mais emocional. Ela disse que encontrou os profissionais de emergência antes da sessão e agradeceu pelos "esforços quase sobre-humanos". Paul prometeu continuar investigando o caso e melhorando os sistemas. No entanto, as realocações falhas de solicitantes de asilo rejeitados para os países da UE pelos quais eles primeiro entraram são mais a regra do que a exceção, ela enfatizou. A líder do grupo parlamentar verde Verena Schäffer apoiou Paul: "O que a Europa não conseguiu realizar com a distribuição de refugiados em vários anos, não se pode culpar um ministro da Renânia do Norte-Vestfália por isso."

Chamado por Deportações Mais Consistentes

O FDP chamou por deportações mais consistentes. "Devemos também realmente usar consistentemente o instrumento da detenção para deportação", disse o líder do grupo parlamentar FDP Henning Höne. O NRW precisa de uma segunda instalação de detenção para deportação - preferencialmente perto do aeroporto de Düsseldorf. Pessoas com baixa probabilidade de permanência não devem mais ser distribuídas diretamente aos municípios. O líder do grupo parlamentar AfD Martin Vincentz chamou por mais dureza e não "brancos retóricos contra o terrorismo implacável".

Reul Critica Harassment Político

Em Solingen, a cidade convidou as pessoas a acender uma vela como sinal de luto e solidariedade no horário do crime, 21:37, e colocá-la na janela na noite de sexta-feira. O Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) tinha se apressado para Solingen na noite do crime. As imagens que ele nunca esquecerá: a praça vazia, o palco vazio, os ajudantes exaustos por toda parte - e os mortos na praça. "Já estou ficando velho", diz o político de 71 anos com longa carreira. "Mas não entendo mais essa discussão política e não quero mais participar dela: essa caça e gritaria e busca de responsabilidades sem dar um único passo à frente."

