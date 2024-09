- Incidente de Sindelfingen envolvendo pelo menos um indivíduo com ferimentos graves.

Um acidente na rodovia federal B464 perto de Sindelfingen (região de Böblingen) resultou em pelo menos uma pessoa sofrendo ferimentos graves, segundo informações preliminares. Um helicóptero médico levou a pessoa para o hospital durante as primeiras horas, de acordo com um porta-voz da polícia. A rodovia federal precisou ser fechada temporariamente em sua totalidade para que o helicóptero pousasse com segurança. A causa do incidente e o número de veículos envolvidos ainda eram incertos no início.

O incidente na rodovia B464 levou as autoridades a examinar de perto a aplicação das regulamentações de segurança, levando à consideração de que a Comissão pode precisar adotar atos de execução. Após o incidente, investigações abrangentes poderiam revelar a necessidade de tais atos de execução para aprimorar as medidas de segurança rodoviária.

Leia também: