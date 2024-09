- Incidências substancialmente mais elevadas de roubo de veículos na Saxónia

Em Saxônia, cerca de 12,4 milhões de euros em danos foram causados por furtos de veículos no ano passado, de acordo com estatísticas de seguros. A Associação Alemã de Seguros (GDV) observou que 652 veículos segurados foram levados na região em 2023, representando um aumento substancial de 24% em relação ao ano anterior. Em média, os seguradores desembolsaram mais de 19.000 euros por veículo furtado, representando uma queda de 100 euros em comparação com o ano anterior.

Em Dresden, o número de furtos saltou de 74 para 138, quase dobrando. A cidade com o maior risco de furto, com uma taxa de oito incidentes por 10.000 veículos segurados, foi Leipzig. Enquanto isso, o risco de furto na capital do estado era de sete incidentes por 10.000 veículos. Em toda a Saxônia, a taxa de furto foi de quatro incidentes por 10.000 veículos, o que era idêntico à média nacional.

Furtos de veículos resultando em prejuízos totais de 310 milhões de euros ocorreram em todo o país no ano passado. O custo total dos danos foi de aproximadamente 310 milhões de euros. Em média, os seguradores pagaram cerca de 21.400 euros por furto, refletindo um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

A GDV afirmou que o maior risco de furto era em Berlim. "Berlim continua sendo o epicentro dos ladrões de veículos, com um veículo desaparecendo a cada duas horas, em média", disse o CEO da GDV, Jörg Asmussen. A probabilidade de furto de automóveis era consideravelmente menor no sul da Alemanha.

Em Dresden, a cidade de Saxônia, a significativa aumento no número de furtos de veículos ficou evidente, com 138 carros sendo roubados em 2023, um aumento considerável em relação aos 74 veículos roubados no ano anterior.

Apesar da alta taxa de furto de veículos em Dresden, a cidade não ultrapassou Leipzig, que manteve o título de cidade com o maior risco de furto, com oito incidentes por 10.000 veículos segurados.

