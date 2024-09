- Incidências de roubo de veículos significativamente mais elevadas em Brandeburgo

Aproximadamente mil e trezentos veículos segurados foram roubados em Brandenburg no ano anterior. Isso resultou em um aumento de 20% nos roubos de veículos em comparação com o ano anterior, de acordo com a avaliação da Associação Alemã de Seguros (GDV). "Brandenburg continua sendo a região com o maior risco de roubo de veículos para proprietários de veículos", declarou a associação.

Para cada 10.000 veículos segurados, houve 11 roubos em Brandenburg. Em escala nacional, essa taxa é de apenas 4. Somente em Berlim (42) e Hamburgo (13) os números superam os de Brandenburg.

O dano financeiro aumentou quase 30% para alcançar 30,7 milhões de euros no ano. Em geral, as seguradoras pagaram cerca de 23.200 euros por cada incidente de roubo de carro.

