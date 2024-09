- Incêndio significativo em Wunsiedel, em grande parte apagado

Incêndio Significativo em uma fábrica de componentes eletrônicos em Wunsiedel foi amplamente contido durante a noite. Um ponto quente persistente no centro do local continua a ocupar os serviços de emergência por mais de um dia após o início do incêndio, com pequenas brasas intermitentes ainda fumegando, segundo um representante da polícia.

O centro da cidade de Holenbrunn agora está acessível, e os serviços de ônibus estão operando conforme o planejado. Os serviços de trem entre Marktredwitz e Hof também foram retomados, após uma parada temporária devido às faixas de trem vizinhas ao local do incêndio.

Alerta na Alta Francônia: Polícia investiga origem do incêndio na fábrica

A investigação sobre a origem do incêndio está em andamento. O representante da polícia não revelou a causa do incêndio pela manhã, mas confirmou que as investigações estão em curso. O alcance exato dos danos ainda não foi determinado.

Na terça-feira de manhã, um incêndio eclodiu no setor industrial de Holenbrunn, um distrito de Wunsiedel, mantendo os bombeiros ocupados por horas em operações de extinção. Cerca de 500 pessoas foram mobilizadas devido ao grande incêndio. O distrito declarou estado de alerta para facilitar o controle coordenado da tarefa. O incêndio prejudicou o primeiro dia de aula para algumas crianças na área, levando a uma suspensão temporária dos serviços de ônibus para Holenbrunn. De acordo com o administrador do distrito de Wunsiedel, Peter Berek (CSU), uma pessoa sofreu ferimentos leves por inalação de fumaça.

A polícia está mantendo uma presença perto da fábrica para garantir a segurança da área. A investigação sobre a causa do incêndio na fábrica está sendo liderada pelo departamento de polícia local.

Leia também: