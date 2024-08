- Incêndio florestal avança para Jüterbog: especialista mantém esperança

O incêndio florestal próximo a Jüterbog ainda não mostra sinais de desaceleração. Segundo o porta-voz do corpo de bombeiros, o fogo se espalhou para aproximadamente 67 hectares, um aumento em relação aos 51 hectares relatados na noite de quinta-feira. Dois caminhões de bombeiros e um helicóptero de combate a incêndios estão atualmente em operação para combater as chamas. Uma equipe de 32 pessoas trabalha incansavelmente no local.

O oficial de proteção contra incêndios florestais de Brandenburg, Raimund Engel, assegura que não há necessidade de pânico no momento. Em resposta a uma pergunta da Agência Alemã de Notícias, ele afirmou: "Este incêndio não é motivo de alarme". Não há áreas residenciais ou infraestrutura nas proximidades imediatas.

Engel acrescentou que o fogo poderia se espalhar até às linhas de contenção. As linhas de contenção são grandes caminhos acessíveis onde os bombeiros podem combater as chamas. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas ainda não alcançaram as faixas de contenção.

Engel expressa dúvidas de que o fogo saltará essas linhas de contenção. Faixas de terra mais estreitas geralmente servem como linhas de contenção. Em pontos mais estreitos, todas as medidas serão tomadas para evitar um salto. "Estou otimista", disse Engel.

A presença de munições militares no solo apresenta desafios para os esforços de combate a incêndios

O incêndio florestal que eclodiu na antiga área de treinamento militar perto de Jüterbog, Brandenburg, na quinta-feira, por volta das 11h40, por razões desconhecidas, foi inicialmente esperado para se espalhar pelo comandante do incidente do corpo de bombeiros, Rico Walentin. As munições militares antigas enterradas no solo tornam os esforços de combate a incêndios mais desafiadores. Um helicóptero de combate a incêndios já estava em operação na quinta-feira.

Em 2021, um incêndio havia atingido cerca de 700 hectares na mesma região. Os bombeiros ficaram no local por vários dias. Aviões e helicópteros foram usados para apagar o fogo do ar. Também houve um incêndio na mesma área florestal em meados de agosto.

