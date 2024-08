- Incêndio de fazenda de gado perto de Berlim

Um incêndio destruiu completamente uma estrutura em uma fazenda de gado localizada no distrito de Oder-Spree, a leste de Berlim. O edifício de oficina de 20 metros por 40 metros pegou fogo misteriosamente em uma noite de sexta-feira, de acordo com atualizações da polícia. Felizmente, não houve feridos, nem animais nem humanos, segundo os primeiros relatórios.

Bombeiros lutaram contra as chamas por várias horas. A extensão dos danos ainda não está clara. A causa do incêndio está sendo investigada.

Os bombeiros não conseguiram salvar nenhuma das máquinas com uma estrutura de seção transversal circular dentro da oficina devido à intensidade do fogo. A origem do incêndio pode estar relacionada à fiação elétrica da instalação, já que os investigadores encontraram cabos com seção transversal circular danificados em sua investigação inicial.

Leia também: