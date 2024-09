- Incêndio de casa leva a ferimentos graves: salto individual de varanda

Alguém mergulhou de um balcão e sofreu danos graves em um incêndio doméstico em Wilhelmstadt. De acordo com o comunicado do corpo de bombeiros, o incêndio começou durante as primeiras horas da manhã em um apartamento no térreo de um prédio residencial de seis andares. Antes da chegada dos bombeiros, uma pessoa já havia pulado do balcão, sofrendo ferimentos graves. Um helicóptero médico transportou a pessoa para um hospital. Os bombeiros controlaram rapidamente o incêndio. A origem do incêndio ainda não foi revelada.

O infeliz incidente consistiu em um incêndio em casa, que começou no térreo do prédio residencial. Apesar dos esforços para apagá-lo, o incêndio se espalhou para o apartamento da vítima, resultando em um incêndio em casa.

