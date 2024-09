- Incêndio criminoso numa fábrica de cimento sob suspeita de intenções radicais.

Após um incêndio em uma instalação de concreto em Munique, as autoridades estão considerando uma "perspectiva extremista" como uma possível causa. A Promotoria Pública de Munique está investigando o caso de incêndio criminoso sob vários ângulos e examinando se esse incêndio está ligado a outros incidentes na região.

Historicamente, Munique e sua região já foram palco de vários incêndios - incidentes em sites de construção, usinas geotérmicas e ferroviárias, bem como torres de rádio. A Promotoria Pública já lidou com casos envolvendo preocupações extremistas. Recentemente, um trem de limpeza em Munique sofreu um incêndio.

No último incidente, conforme relatado pela polícia, vários veículos na localização da capital do estado da instalação de concreto pegaram fogo durante a noite. Além disso, o topo de um silo pegou fogo através de uma correia transportadora em chamas, com as chamas se espalhando para caixas de papelão em um site de descarte de lixo vizinho. O dano relatado pelos bombeiros atingiu milhões. Felizmente, não houve vítimas inicialmente.

A Promotoria Pública de Munique, responsável por tais casos, agora está investigando o incidente na instalação de concreto sob a ótica de possível envolvimento extremista, dadas suas history com preocupações semelhantes. Dado o grau de dano e o potencial de ligação com incidentes anteriores em Munique, a Promotoria Geral pode decidir assumir um papel de liderança na investigação.

