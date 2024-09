- incêndio catastrófico em Neuss, resultando em mortes

Em um incêndio em um andar superior de um edifício em Neuss, infelizmente, um morador faleceu. Felizmente, nenhuma outra pessoa foi ferida durante o incêndio que ocorreu em um sábado, de acordo com o departamento de bombeiros. Os responsáveis pela emergência precisaram arrombar a porta do apartamento no quarto andar e apagaram o incêndio em menos de 15 minutos. Atualmente, as razões por trás da morte do homem e do início do incêndio permanecem um mistério.

Os bombeiros foram chamados ao local devido à intensidade do combate ao incêndio necessário para controlar o fogo em Neuss. Em seguida, o departamento de bombeiros elogiou os esforços rápidos e eficientes de sua equipe no combate ao incêndio.

