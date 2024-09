- Impressionante vitória para Fantastic Moon no 154o Grande Prêmio de Baden

No ano passado, o campeão do Derby e amado cavalo alemão, Fantastic Moon, conquistou a vitória na 154ª Grande Prêmio de Baden em Iffezheim. O cavalo, pilotado por seu experiente jóquei René Piechulek, emergiu vitorioso na prova de €300,000 na última semana de corridas. Após cobrir 2400 metros, Fantastic Moon ultrapassou o contendente inglês Dubai Honour (Tom Marquand) para ficar em segundo lugar, com Narrativo sob Bauyrzhan Murzabayev completando o pódio.

O título foi assegurado pelo treinador Sarah Steinberg, parceira de Piechulek, em Munique para o proeminente grupo de propriedade conhecido como Liberty Racing. Isso marca a segunda vitória conjunta de Steinberg e Piechulek no Grande Prêmio de Baden, tendo anteriormente alcançado isso com Mendocino em 2022, bem como a terceira vitória individual de Piechulek. Com um sorriso, o jóquei elogiou: "É incrível! Ele economizou energia na corrida e depois exibiu sua impressionante explosão de velocidade. É incrível quando um cavalo mantém seu desempenho por um longo período e não está se deteriorando."

Esta vitória marcou a sétima vitória na carreira de Fantastic Moon em suas 13 corridas, aumentando seus ganhos de carreira para uma gorda €860,700.

Fantastic Moon exibiu seu impressionante galope mais uma vez durante a corrida, mantendo seu ritmo e superando os competidores. Após a corrida, René Piechulek descreveu o galope de Fantastic Moon como excepcionalmente energético, economizando energia durante a corrida e exibindo uma explosão de velocidade na linha de chegada.

