- Impacto das Ferrovias após incêndio florestal devido a chamas de vento

Os Caminhos de Ferro de Via Estreita do Harz (HSB) estão tomando medidas após o incêndio significativo no Brocken e estão considerando o uso de locomotivas a diesel mesmo em níveis de risco de incêndio mais baixos. Um porta-voz da empresa confirmou que, a partir do segundo nível mais alto de alerta, quatro locomotivas a diesel serão utilizadas em vez de locomotivas a vapor. Anteriormente, as locomotivas a diesel eram utilizadas apenas no nível mais alto de alerta de incêndio florestal.

"Uma medida extra de segurança", declarou Thomas Balcerowski (CDU), presidente do conselho de supervisão da HSB. Ele também defendeu o financiamento adicional do estado para iniciar a conversão das históricas locomotivas a vapor. Considerando os efeitos das mudanças climáticas e verões mais quentes, é essencial iniciar a descarbonização na região do Harz, explicou Balcerowski. "Estamos abrindo uma nova página: passar dos combustíveis fósseis para fontes de energia alternativas para as locomotivas a vapor é o caminho a seguir."

Discussões continuam sobre a ferrovia do Brocken como suspeita

Todas as ações preventivas visam eximir para sempre os Caminhos de Ferro de Via Estreita do Harz de qualquer envolvimento no incêndio florestal dentro do Parque Nacional do Harz. No ano passado, cerca de 503.000 turistas utilizaram os históricos trens para alcançar o ponto mais alto da Alemanha, de acordo com a HSB. Ao longo dos anos, a Ferrovia do Brocken tem sido alvo de suspeitas após incêndios florestais. Vários incêndios ocorreram ao longo da linha férrea, como citado em um estudo realizado pela TU Dresden no ano passado. As possíveis causas incluem fogueiras não autorizadas, faíscas de locomotivas a vapor movidas a carvão, faíscas do freio, cigarros jogados fora pelos passageiros ou incêndio criminoso.

A WWF instou uma resolução rápida para determinar a causa do incêndio florestal a fim de proteger melhor o parque nacional. O parque nacional abriga mais de 10.000 espécies diferentes de animais, fungos e plantas, mencionou Susanne Winter, líder do programa para florestas na WWF. Cada incêndio inflige feridas profundas na floresta já prejudicada pela broca do pinheiro e as faixas de contenção de incêndio desmantelam a natureza em desenvolvimento.

Incêndios menores reacendidos

Apesar da chuva na noite de segunda-feira ter aliviado a situação no Brocken, permitindo que algumas tropas fossem retiradas, a operação na Königsberg, uma elevação satélite do Brocken, ainda está em andamento. Na tarde de terça-feira, a cidade de Wernigerode relatou que incêndios menores haviam reacendido em alguns pontos devido aos ventos persistentes. Esses incêndios estão sendo apagados atualmente das vias usando água. Pontos iniciais de brilho foram detectados anteriormente no terreno acidentado.

O grande incêndio no Brocken é a razão das intensas discussões sobre a possível participação da Ferrovia do Brocken no incêndio florestal. Apesar das medidas tomadas pela HSB, há relatórios de incêndios menores reacendidos, o que enfatiza a necessidade de vigilância contínua e precauções contra tais grandes incêndios.

