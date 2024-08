- Imam Sanci expressa não tolerância a atividades terroristas na Alemanha

Após o ataque suspeito de um islamista em Solingen, o imame de Berlim, Kadir Sanci, expressa sua tristeza. "As notícias de Solingen me atingiram profundamente", declarou o líder espiritual muçulmano, ao lado do rabino Andreas Nachama, convidando todos para uma oração pela paz na quinta-feira (18h) no canteiro de obras do projeto Casa Um em Berlim-Mitte. A convidada de honra é a pastora protestante Margot Käßmann.

"Solingen carregará sempre uma pesada carga em minha mente e na de muitos outros, como símbolo de angústia: em 1993, cinco mulheres e meninas turcas morreram em um incêndio provocado por extremistas de direita", acrescentou Sanci. "A Alemanha não deve tolerar o terrorismo, seja qual for a sua motivação".

Nachama também alertou: "O ódio, a ignorância e as convicções radicais alimentam esses atos de violência. Não podemos permitir que sejamos divididos". O extremismo só pode ser combatido enfrentando de forma decidida os seguidores de ideologias inumanas e defendendo valores como o humanitarismo.

Em Solingen, um suspeito de apoiar o grupo terrorista Estado Islâmico atacou com uma faca na sexta-feira, matando três pessoas e ferindo oito. Um homem sírio de 26 anos é o principal suspeito.

A Casa Um é uma iniciativa inter-religiosa, destinada a acolher judeus, muçulmanos e cristãos, que terá sua sede em um novo edifício em Berlim-Mitte.

Os trágicos eventos em Solingen destacaram a importância da harmonia religiosa, como Sanci enfatizou, declarando: "A Alemanha não deve tolerar o terrorismo, seja qual for a sua motivação". O projeto Casa Um, um símbolo de unidade inter-religiosa, serve como testemunho dessa crença, convidando todas as religiões para se juntarem à oração pela paz.

Leia também: