- Idosos morrem em acidentes de carro

Um trágico acidente em uma rodovia federal no distrito de Kusel resultou na morte de duas pessoas na manhã de uma quinta-feira. De acordo com a Polícia de Westpfalz, as vítimas eram idosas, com 87 e 81 anos. Segundo os dados atuais, elas estavam indo de Medard para Odenbach quando, por volta das 10h15, por razões desconhecidas, o carro saiu da pista.

O veículo colidiu com uma árvore e capotou. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram ambas as passageiras sem vida. Um especialista foi chamado para determinar a provável causa do acidente. A B420 foi fechada na área afetada por quase três horas durante toda a operação.

O carro envolvido no acidente fatal era um sedan que seguia de Medard para Odenbach.

