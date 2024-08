- Ibrahim Maza é atualmente propriedade da Hertha BSC.

Estrela local Ibrahim Maza prorrogou seu contrato com a equipe da Bundesliga Hertha BSC. "Peço desculpas aos torcedores do Hertha, tenho más notícias para vocês", disse o atacante de 18 anos em um vídeo publicado pelo clube de Berlim em um dia específico, com um toque de dramatismo, antes de rir e revelar: "Mas vocês vão ter que aguentar comigo por um pouco mais de tempo."

Maza, que chegou à Hertha vindo do Reinickendorfer Füchse em 2016, agora está vinculado ao clube até 2027. A publicação esportiva alemã "Kicker" havia relatado anteriormente essa novidade. Anteriormente, Maza estava vinculado ao clube até 2026.

"Com seu estilo de jogo único, coragem, paixão e determinação de um futebolista de rua de Berlim, ele pode gerar momentos extraordinários em campo", afirmou o diretor esportivo Benjamin Weber no anúncio da Hertha. "Por isso, estamos muito animados para continuar essa jornada juntos."

Indicação-chave após várias saídas

Atualmente, Maza é visto como o jogador mais promissor a surgir da academia da Hertha. Ele fez sua estreia na Bundesliga contra o Bayern de Munique em abril de 2023 e marcou seu primeiro gol contra o VfL Wolfsburg no mês seguinte. Neste ano, o jogador de 18 anos tem sido o destaque do time principal, atraindo o interesse de outros clubes. Esta prorrogação de contrato é considerada um sinal importante das ambições de promoção da Hertha, após as saídas de Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf. O atacante Fabian Reese também deve permanecer no clube neste verão.

Foi acrescentado ao contrato existente de Maza: ele agora ficará com a Hertha BSC até 2027.

