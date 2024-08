Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Gasoline Dynamic Line Edition - Adequado para idosos

Novo Visual para o i30 de 2025

A revisão de 2025 do i30 envolve uma atualização estética e técnica, mas a idade do modelo ainda é aparente. No entanto, a versão station wagon, especialmente a equipada com o motor a gasolina mild hybrid de 103 kW/140 PS e transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades, continua a ser um prazer de conduzir diário para muitos. No entanto, o modelo N Line topo de gama que testámos leva o seu enfoque desportivo um pouco longe demais.

Primeiras Impressões

Se estiver à procura de um i30, a versão N Line é a escolha certa. Este modelo exibe uma impressionante presença visual com os seus aditivos em preto brilhante, faróis e janelas escurecidos e dinâmicas rodas de 18 polegadas com pneus desportivos Michelin. O apelo continua para o interior com assentos de veludo com costuras decorativas vermelhas e um volante desportivo de couro. O painel de instrumentos passou de 7 para 10,3 polegadas, apresentando superfícies pretas brilhantes, molduras pseudo-cromadas, um ecrã táctil de 10,3 polegadas e um painel de controlo climático convencional. Embora possa parecer um pouco desatualizado, é fácil de usar. Pontos extras para a navegação agora compatível com atualizações OTA, sistema de evitação de colisão com ciclistas aperfeiçoado e controlo de cruzeiro adaptativo que se ajusta às curvas e aos limites de velocidade.

Na Estrada

O motor a gasolina de 1,5 litros, equipado com injeção e tecnologia turbo, juntamente com a tecnologia híbrida de 48 volts, proporciona uma condução suave e potência suficiente com a transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades. Apesar da potência de 140 PS, aumentada pelo E-Boost, não chega a ter o impacto que se espera nesta gama de desempenho. A N Line não tem suspensão mais baixa e achámos o chassis um pouco demasiado rígido. Com o assento desportivo opcional e a direção mais rígida no modo desportivo, pode sentir-se mais emocionante no Nordschleife do que na sua viagem diária à loja de ferragens. No entanto, o i30 mantém-se estável, graças à função de vela, resultando num consumo de combustível gerenciável de 6,7 litros.

O Preço

O i30 de entrada de gama oferece espaço suficiente e várias melhorias técnicas, justificando o seu preço base de 28.600 euros para o motor a gasolina de 74 kW/100 PS. No entanto, é como uma N Line com o motor a gasolina mais potente e a DCT que o i30 realmente brilha, empurrando o custo para além dos 35.000 euros.

A Concorrência

Ainda há uma boa seleção de station wagons compactas com motores a combustão no mercado. O i30 continua a ser o principal rival do Golf Variant, bem como os seus mecânicos irmãos, o Skoda Octavia e o Seat Leon ST. O Ford Focus Turnier é outro nome estabelecido nesta categoria, agora a par da concorrência com motores a gasolina mild hybrid. O Peugeot 308 SW e o Opel Astra Kombi da Stellantis são outros dois veículos que incorporam motores a gasolina mild hybrid. Todos estes excelentes

