Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDI N Line: Adequado para condutores de idade avançada

Hyundai renovou o i30 mais uma vez para o modelo de 2025, mantendo uma mudança sutil. Com seu amplo espaço no porta-malas, recursos técnicos contemporâneos e equilíbrio razoável de preço e valor, continua sendo uma opção atraente no segmento de carros compactos.

A série i30, agora com mais de sete anos, passou por outra atualização visual e técnica para o modelo de 2025. Em particular, na versão station wagon com o motor a gasolina mild hybrid de 103 kW/140 PS e transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades, continua sendo um carro agradável e desejado para o dia a dia de muitas maneiras. No entanto, a versão topo de linha N Line que testamos foi um pouco demais na firmeza esportiva.

Primeiras Impressões

Se você estiver optando por um i30, opte pela N Line. Este modelo certamente deixa uma impressão visual. Partes adicionais em preto brilhante, faróis escurecidos e janelas, e rodas de 18 polegadas mais afiadas com pneus esportivos Michelin criam um valor que se traduz no interior com assentos de veludo com costura vermelha e volante esportivo de couro e uma tela de cockpit de 10,3 polegadas. Embora tenha superfícies pretas brilhantes, acabamento pseudo-cromado e um painel de toque de 10,3 polegadas e painel de controle climático convencional, parece um pouco ultrapassado. No entanto, é fácil de navegar. Pelo menos: a navegação do i30 agora é capaz de atualizações OTA, o sistema de evitação de colisão agora reconhece ciclistas e o cruise control adaptativo se ajusta às curvas e aos limites de velocidade.

Na Estrada

O motor a gasolina de 1,5 litro é fortalecido pela injeção, tecnologia turbocompressora e tecnologia híbrida de 48 volts. Com a transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades, o i30 entrega conforto e potência adequada. No entanto, os 140 PS, mesmo com o E-Boost, não conseguem alcançar o vigor e a agilidade que se esperaria nesta classe de desempenho. Apesar de não ter uma baixa, encontramos a suspensão desnecessariamente dura. Junto com o banco esportivo obrigatório, que agarra as costelas, e a direção mais apertada no modo esportivo, uma volta ao Nordschleife para animar uma corrida ao hardware store pode ter parecido atraente. Ficamos disciplinados, o que também resultou em um consumo de combustível moderadamente baixo, mas não necessariamente mínimo, de 6,7 litros devido à função de navegação.

Os Custos

O i30 se orgulha de ter muito espaço e várias tecnologias avançadas, o que também justifica seu preço inicial de 28.600 euros para o motor a gasolina de 74 kW/100 PS. Mas é apenas como uma N Line com o motor a gasolina mais potente e DCT que o i30 realmente brilha, empurrando o preço acima de 35.000 euros.

Os Concorrentes

Ainda há várias estações wagon compactas com motores a combustão interna. O principal rival do i30 continua sendo a Golf Variant, que a Volkswagen também oferece através de suas técnicas irmãs, a Skoda Octavia ou o Seat Leon ST. Outro padrão é o Ford Focus Tourneo. Todos eles também apresentam motores a gasolina mild hybrid. Isso também se aplica aos modelos Stellantis Peugeot 308 SW e Opel Astra Kombi. Comparado a esses concorrentes, o i30 é bastante acessível.

Em Conclusão

O Hyundai i30 mostra sua idade, embora a última atualização do modelo não possa entirely esconder isso. Mas não precisa, porque com suas qualidades, amplo espaço no porta-malas, equipamentos técnicos contemporâneos e equilíbrio razoável de preço e valor, continua sendo uma opção atraente no segmento de carros compactos.

Station Wagon Compacta com Cinco Portas* Comprimento: 4,59 metros, Largura: 1,8 metro, Altura: 1,48 metro, Distância entre eixos: 2,65 metros, Volume do porta-malas: 602 - 1.650 litros* Motor a gasolina turbo de 1,5 litro com quatro cilindros; 103 kW/140 PS, Torque máximo: 253 Nm a 1.500 - 3.500 rpm, Tração dianteira, Transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades* 0-100 km/h: 9,9 s, Vmax: 197 km/h* Consumo combinado WLTP: 5,7 - 6,4 l/100 km, Emissões de CO2: 129-145 g/km, Padrão de emissões: Euro 6d* Preço: A partir de 31.990 euros

A versão de station wagon compacta renovada do i30 continua a oferecer uma opção atraente no mercado de veículos motorizados, com maior eficiência de combustível e uma velocidade máxima de 197 km/h. No cenário competitivo de estações wagon compactas, o preço razoável e os recursos técnicos modernos do i30 o tornam uma opção atraente entre veículos motorizados como a Golf Variant, o Focus Tourneo e o Peugeot 308 SW.

Leia também: