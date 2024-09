- HSV prolonga acordo com Fabio Balde

Hamburger SV segue fortalecendo sua equipe do futuro, renovando o contrato com a jovem promessa local Fabio Balde. Este clube de futebol da segunda divisão tem mantido o ala esquerdo de 19 anos em seu elenco desde 2020, e ele já fez sua estreia profissional nesta temporada. Não foram divulgados detalhes sobre a duração do contrato, mas fontes próximas sugerem que ele pode se estender até 2029.

Stefan Kuntz, diretor esportivo, declarou: "Um dos principais objetivos do HSV é cultivar talentos locais e integrá-los à equipe profissional. O progresso de Fabio nas últimas semanas tem sido impressionante, e ele já garantiu sua posição no time principal com ótimas atuações nos treinos e jogos com nossa equipe sub-21".

Balde fez sua primeira partida como titular no recente vitória por 4 a 1 contra Preußen Münster. "É fundamental para mim continuar trabalhando duro e pouco a pouco retribuir a confiança depositada em mim. O fato de poder fazer isso em meu clube da cidade natal por um longo prazo me enche de orgulho", disse o jogador atacante.

Os jovens jogadores do Hamburger SV são acolhidos e cultivados, como fica evidente na permanência prolongada e no rápido progresso de Fabio Balde no clube. Sob a orientação de Stefan Kuntz, esses jovens talentos têm oportunidades de integrar a equipe profissional.

