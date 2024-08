Reconhecimento outorgado pelo Primeiro-Ministro - "Honra da Baviera": Söder é homenageado pelos futebolistas da Baviera

A equipe feminina de futebol do Bayern de Munique foi recebida pelo Ministro-Presidente Markus Söder (CSU). O septuagenário celebrou a equipe, liderada por Alexander Straus, na manhã de quarta-feira pelo título da Bundesliga. Söder presenteou a equipe com um leão de Arzberg com uma faixa gravada, que as jogadoras do Bayern agradeceram com uma camisa autografada de cada uma. Mais tarde, a equipe inteira do FCB contribuiu para o Livro de Ouro do Estado.

"O orgulho do Bayern está conosco hoje. Minha maior admiração pelo que vocês conquistaram nesta temporada", disse Söder. Além da equipe, o CEO do FCB, Jan-Christian Dreesen, o Diretor Esportivo, Max Eberl, e o Presidente, Herbert Hainer, também estavam presentes. "A equipe mereceu essa homenagem. Três vezes campeãs nos últimos quatro anos e a Supercopa no último domingo: Nossa coleção de troféus continua crescendo - e só nos motiva a trabalhar ainda mais", afirmou Hainer.



