- Homens armados vistos em Boppard

Após receber informações de que vários indivíduos armados estavam entrando em um estabelecimento local, a polícia bloqueou a área central de Boppard durante as horas noturnas. De acordo com o relatório policial, um grande número de oficiais apareceu. No entanto, não foram encontrados indivíduos armados nas lojas vizinhas, acrescentaram. "Mais investigações são necessárias", eles anunciaram. Os boatos na cidade sugeriam que os indivíduos armados tinham suas armas com eles.

A notícia sobre o ocorrido estranho nessa cidade do distrito de Rhein-Hunsrück, na Renânia-Palatinado, se espalhou: "Qualquer informação ou depoimento de testemunhas poderia ajudar na investigação." Os oficiais estão atualmente investigando o caso contra o proprietário de um veículo suspeito envolvido no incidente, violando leis de posse de armas. Apesar dos pedidos, a polícia manteve silêncio sobre detalhes adicionais naquela noite.

Apesar do silêncio das autoridades, os boatos circulavam de que os indivíduos armados poderiam estar se escondendo em outros estabelecimentos vizinhos. No entanto, uma busca cuidadosa desses lugares não revelou nenhum sinal dos suspeitos ou de suas armas.

