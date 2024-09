- Holm celebra os resultados eleitorais da AfD como um triunfo significativo

No olho do líder estadual da AfD em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Leif-Erik Holm, os resultados das eleições na Turíngia e Saxônia equivalem a uma vitória significativa. "Hoje é seguro dizer que a AfD é um partido do povo", declarou após as projeções. "Conseguimos nos tornar a força mais poderosa em um estado alemão pela primeira vez na Turíngia, e na Saxônia, estamos absolutamente empatados com a CDU".

Holm descreveu isso como um evento político sísmico, já que o desejo do público por uma nova forma de política não pode mais ser ignorado. "Eles estão cansados de serem tratados como crianças pela política e estão sedentos por mudanças", afirmou. O motivo de seus votos não foi um protesto, mas uma verdadeira convicção na AfD.

De acordo com Holm, o status quo não existirá com a AfD. Portanto, ele instou os outros partidos, até mesmo em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a não ignorar os desejos dos eleitores e abandonar a mentalidade de "nós versus eles". "O povo quer a AfD e reformas claras, não coalizões de esquerda obstrucionistas", insistiu firmemente. Além disso, o voto de hoje expressou um "repúdio contundente" à coalizão de trânsito.

A eleição para o Landtag em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é uma oportunidade para a AfD continuar sua ascensão, já que Holm insta os outros partidos a não ignorar os desejos dos eleitores. O sucesso na Turíngia e Saxônia mostrou que a AfD não é mais percebida como um partido de protesto, mas como um partido do povo nessas regiões, o que pode implicar uma mudança potencial na eleição para o Landtag em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental também.

