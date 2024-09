- Hesse mostra um otimismo cauteloso em relação às discussões sobre migração

O representante federal do estado no encontro sobre migração de hoje em Berlim, o ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck, demonstrou algum otimismo cauteloso antes do evento. "A maioria democrática está sob pressão para agir", afirmou o democrata-cristão. "As propostas atuais da coalizão trânsito não são suficientes. Precisamos de uma mudança significativa na política migratória. O foco deve ser no restrição da entrada de refugiados."

"Já é tarde demais", argumentou ele, para tomar medidas apenas quando os refugiados já estão na Alemanha. "Do contrário, a carga do estado e da sociedade não mudará", declarou Poseck.

Poseck ficou surpreso que o termo "fronteira" estava ausente dos documentos do governo de trânsito. Do ponto de vista da União, várias propostas para fortalecer o controle de fronteiras e limitar o acesso de refugiados serão apresentadas durante as discussões em Berlim. "Estou confiando na capacidade do centro político de colaborar e resolver a questão migratória", mencionou Poseck, "mas a coalizão de trânsito precisa dar um passo hoje."

Poseck também apontou que a Síria, entre outros países, deveria ser listada como país de origem seguro para deportações. De acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Superior de Münster, refugiados da Síria já não precisam de "proteção subsidiária" na Alemanha, uma vez que a guerra civil já cessou em grandes partes do país.

O chefe do governo de Hesse, Boris Rhein (CDU), chairman da conferência de ministros-presidentes, havia anteriormente pedido uma mudança na política migratória. Ele sugeriu rejeições nas fronteiras, mais países de origem seguros, procedimentos de asilo em terceiros países, bem como a possibilidade de deportação para o Afeganistão e a Síria. A cidadania deveria ser revogada para criminosos e indivíduos perigosos, e as opções de deportação e detenção deveriam ser ampliadas, acrescentou Rhein.

Vários ministros federais estão participando da reunião sobre migração hoje em Berlim, incluindo o ministro do Interior Nancy Faeser (SPD), o ministro da Justiça Marco Buschmann (FDP) e o ministro das Relações Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) pelo governo federal. Os estados são representados pelo ministro do Interior de Hesse, Poseck, pela União, enquanto a Baixa Saxônia representa o lado do SPD.

