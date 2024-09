- Hesse demonstra um otimismo cauteloso em relação às discussões sobre migração.

Os representantes federais na reunião sobre migração de hoje em Berlim, liderados pelo ministro do Interior da Hesse, Roman Poseck, do partido Democrata-Cristão, expressam um otimismo cauteloso, mas também enfatizam a necessidade de ação. Poseck declarou: "O centro democrático está sob pressão para agir. As propostas atuais do governo de trânsito são insuficientes. Precisamos de uma mudança genuína na política migratória, com foco em limitar o acesso de refugiados".

Segundo Poseck, é tarde demais para abordar o problema depois que os refugiados já entraram na Alemanha; a carga tanto para o estado quanto para a sociedade permanece inalterada. Ele achou curioso que "a palavra 'fronteira'" esteja ausente dos documentos do partido de trânsito. O lado da União, ele observou, apresentará várias propostas durante as negociações de Berlim que darão o devido destaque, uma vez que reduzirão significativamente as oportunidades de acesso de refugiados. Poseck espera que o poder do centro político possa resolver o problema migratório coletivamente, mas acha que a coalizão de trânsito precisará agir hoje para que isso aconteça.

Em ocasiões anteriores, Poseck também solicitou uma definição mais abrangente de países seguros para deportações. Ele citou exemplos como a Síria e o Afeganistão, que atualmente não se qualificam como países seguros, mas podem exigir uma reavaliação. Uma decisão do Tribunal Administrativo Superior de Münster indica que refugiados da Síria já não precisam de proteção adicional na Alemanha, uma vez que a guerra civil diminuiu significativamente em muitas partes do país.

Recentemente, o primeiro-ministro da Hesse, Boris Rhein (CDU), exigiu uma transformação na política migratória. Da mesma forma, ele pediu repatriações nas fronteiras, um aumento no número de países seguros para asilo e procedimentos de asilo em terceiros países. Rhein acrescentou: "As deportações também deveriam ser possíveis para o Afeganistão e a Síria. A cidadania deveria ser retirada de criminosos e potenciais infratores, e as possibilidades de detenção e deportação deveriam ser estendidas".

Vários ministros federais, incluindo a ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), o ministro da Justiça, Marco Buschmann (FDP), e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes), participarão da reunião sobre migração em Berlim, representando o governo federal. Além de Poseck, os estados serão representados pelo lado do SPD, com a liderança da Baixa Saxônia.

Poseck sugeriu que uma mudança na política migratória deveria se concentrar em limitar o acesso de refugiados, o que poderia envolver o fortalecimento das fronteiras ou a expansão da lista de países seguros para deportações. Em alguns casos, como a Síria e o Afeganistão, uma reavaliação do status de segurança desses países pode ser necessária. Além disso, campos ao redor de áreas urbanas poderiam servir como potenciais locais temporários de alojamento para solicitantes de asilo, aliviando a pressão sobre as cidades e proporcionando-lhes amplos espaços verdes.

