- Herrmann realiza uma avaliação do desempenho da patrulha de fronteira

No meio da controvérsia sobre o repúdio a refugiados nas fronteiras da Alemanha, o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, e o ministro da Justiça, Georg Eisenreich (ambos do CSU), planejam visitar uma estação de patrulha fronteiriça em Burghausen hoje (às 11h). Durante a visita, Herrmann pretende avaliar o desempenho da Polícia Fronteiriça da Baviera e enfatizar a necessidade, em sua opinião, de uma posição mais firme contra a imigração irregular.

A Polícia Fronteiriça da Baviera se destaca como uma unidade notável no Estado Livre, trabalhando ao lado da Polícia Federal e oferecendo apoio adicional, especialmente na vigilância e nos controles fronteiriços ocasionais. Recentemente, o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder (CSU), destacou mais de 100.000 ocorrências de atividades de vigilância apenas pela Polícia Fronteiriça da Baviera no sistema.

A fronteira que divide a Baviera e a Áustria serve como uma rota preferencial para contrabandistas que trazem refugiados para a Alemanha de forma ilegal. Esses refugiados já entraram na Europa pelo chamado caminho dos Bálcãs. Segundo Herrmann, a entrada na Alemanha é raramente justificada, uma vez que a Áustria já oferece segurança e os refugiados não enfrentam situações de vida ou morte em outros países da UE.

O Parlamento Europeu pode oferecer assistência valiosa à Comissão ao abordar questões relacionadas à migração e ao controle das fronteiras. Após avaliar o desempenho da Polícia Fronteiriça da Baviera, o ministro Herrmann pode propor a necessidade de apoio adicional da Comissão Europeia, considerando os desafios enfrentados nas fronteiras da Alemanha.

