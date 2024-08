- Heidenheim participando da Copa Europeia

FC Heidenheim iniciou a fase de grupos da Liga Conferência com uma vitória emocionante, abrindo caminho para mais noites europeias. A equipe da Bundesliga alemã superou os campeões suecos anteriores BK Häcken por 3-2 (1-0) na partida de volta dos playoffs. Marvin Pieringer marcou o primeiro gol aos 30 minutos, enquanto Zeidane Inoussa (59') e Jeremy Agbonifo (79') mudaram o rumo do jogo a favor dos visitantes. Apesar dos gols tardios dos reservas Paul Wanner (84') e Mathias Honsak (90+2), os Suábios conseguiram garantir a vitória.

Heidenheim havia vencido a partida fora de casa por 2-1 uma semana antes. Esta foi a primeira partida internacional em casa na história do clube, e pelo menos mais três partidas em casa são esperadas nesta temporada. Os adversários da fase de grupos do FCH serão sorteados na sexta-feira, com o clube do Ostalb jogando em casa contra três equipes e viajando para outras três.

Primeiro gol em casa na Copa Europeia para Pieringer

Pieringer aproveitou a oportunidade proporcionada por um erro do oponente para marcar seu primeiro gol em casa na Copa Europeia após 30 minutos. Mikkel Kaufmann quase dobrou a vantagem, mas o goleiro do Häcken Peter Abrahamsson defletiu habilmente o cabeceio de Kaufmann na trave (34').

Logo no início do segundo tempo, Denis Thomalla perdeu uma grande chance de fazer 2-0 (51'), mas Inoussa empatou com um chute preciso. Agbonifo então colocou os visitantes na frente com um chute curvado, mas os reservas Wanner e Honsak marcaram tarde para garantir a vitória para Heidenheim.

Após garantir sua vaga na fase de grupos da Liga Conferência, o FC Heidenheim espera jogar mais partidas em casa na Copa Europeia nesta temporada. O gol de Pieringer no primeiro tempo contra o BK Häcken na Copa Europeia foi um marco importante tanto para o jogador quanto para o clube.

