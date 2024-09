- Hansa Rostock jurou lealdade ao Sturmer Haugen.

Hansa Rostock reforçou seu início decepcionante na temporada com a contratação do atacante Sigurd Haugen. Este clube de futebol da terceira divisão adquiriu o norueguês do Aarhus GF, time de elite da Dinamarca, emprestado até o fim da temporada. Atualmente, o FC Hansa, sem vitória e rebaixado, ocupa a penúltima posição na 3. Liga após quatro jogos, tendo marcado apenas dois gols.

"Sou um atacante dedicado, cheio de energia e sempre atento a oportunidades de gols. Estou animado com Rostock, já que meu agente, Rade Prica, só me deu relatários positivos", declarou Haugen. O sueco Prica representou a Hansa de 2002 a 2006, marcando 23 gols em 123 partidas e contribuindo com 23 assistências.

Prestes a treinar com a equipe pela primeira vez hoje, Haugen traz uma ampla experiência em ligas europeias. Com 27 anos, ele vestiu as camisas do NAC Breda, na Holanda, do Union Saint-Gilloise, na Bélgica, além de Ålesund e Sogndal, em seu país natal.

Haugen acredita que sua vasta experiência com outros clubes europeus será de grande benefício para a Hansa Rostock, na esperança de ajudar a equipe a alcançar melhores resultados. Apesar de sua atual posição, a Hansa Rostock está ansiosa para provar que não é apenas mais uma 'outra' equipe na 3. Liga.

