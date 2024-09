- Hamburgo registra lucros sem precedentes de 3,3 mil milhões de euros.

No ano passado, a cidade autônoma de Hamburgo, conhecida como a Cidade Livre e Hanseática, conseguiu registrar seu maior superávit anual de todos os tempos, mesmo diante de vários desafios e crises. De acordo com o Senador das Finanças Andreas Dressel (SPD), a cidade alcançou um "resultado anual líquido" de quase 3,3 bilhões de euros, conforme consta no relatório de negócios aprovado pelo Senado, lançado na terça-feira. Em contraste, o ano de 2022 apresentou um resultado de apenas 28 milhões de euros.

Segundo Dressel, "Hamburgo pode dar uma guinada positiva no ano financeiro e comercial de 2023 com recordes em investimentos, pagamento de dívidas e resultados líquidos anuais, apesar das circunstâncias desafiadoras". Os principais contribuintes para esse sucesso financeiro foram os dividendos da Hapag-Lloyd, com aproximadamente 1,5 bilhão de euros, e ajustes no procedimento de tendência fiscal. Cerca de 2,5 bilhões de euros desse superávit poderiam ser adicionados à reserva geral.

A cidade também estabeleceu recordes em investimentos e pagamentos de dívidas. Excluindo suas participações municipais, Hamburgo investiu aproximadamente 1,9 bilhão de euros - um aumento significativo em relação aos 1,3 bilhão de euros em 2022. Incluindo subsidiárias, o total de investimentos ficou em torno de 5,3 bilhões de euros, direcionados a iniciativas como construção de escolas e habitações, transporte, energia e infraestrutura social.

Foram contraídos novos empréstimos no valor de 291 milhões de euros, com um limite de quase 2,7 bilhões de euros. Simultaneamente, empréstimos relativos à COVID-19 no valor de cerca de 483 milhões de euros foram pagos antecipadamente e integralmente. No total, foram pagas dívidas no valor de quase 2,5 bilhões de euros, reduzindo o déficit da administração central de aproximadamente 25,12 bilhões de euros em 2022 para 22,67 bilhões de euros no ano anterior.

O superávit recorde foi apresentado ao Senado para aprovação, destacando o sucesso financeiro de Hamburgo. Apesar dos desafios, o Senado espera resultados positivos adicionais em investimentos, pagamento de dívidas e resultados líquidos anuais para o ano seguinte.

Leia também: