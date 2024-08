- Hamburgo ocupa o terceiro lugar em termos de padrões educativos.

De acordo com a última análise econômica, Hamburgo subiu para a posição 3 no ranking do sistema educacional entre os estados federais. No ano passado, o estado da cidade ficou em 4º lugar na comparação anual realizada pela iniciativa "Nova Economia Social de Mercado", apoiada por empregadores.

No "Monitor Educacional INSM", a Saxônia voltou a garantir a primeira posição como o estado com melhor desempenho acadêmico. A Baviera ficou em segundo lugar, enquanto Bremen ficou em último, assim como no ano passado. A Brandemburgo segue logo atrás, seguida pela Renânia do Norte-Vestfália.

Este estudo comparativo avalia os sistemas educacionais dos estados federais com base em 98 indicadores e os avalia sob uma perspectiva educacional-econômica. Hamburgo alcança a primeira posição em internacionalização.

A pesquisa examina como os sistemas educacionais dos estados combatem a pobreza educacional, contribuem para a prosperidade, apoiam uma força de trabalho qualificada e estimulam o crescimento. Também compara a permeabilidade dos sistemas educacionais respectivos e o grau em que são fornecidas oportunidades educacionais iguais.

O estudo se concentra em fatores como a despesa educacional por aluno em relação à despesa pública total por habitante. Também analisa investimentos em escolas e universidades, a chave de cuidados em instituições educacionais ou o tamanho das turmas.

Em comparação com o ano anterior, Berlim mostrou o maior progresso, subindo da penúltima para a 12ª posição. No observação de longo prazo dos últimos dez anos, o Sarre e Hamburgo demonstraram a maior melhora. Esta é a 21ª edição do Monitor Educacional. Os resultados detalhados para cada estado federado, incluindo informações adicionais, serão apresentados na próxima terça-feira.

