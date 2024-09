- Hamburgo obtém lucros sem precedentes de cerca de 3,3 mil milhões de euros.

Apesar do conflito em andamento na Ucrânia, uma economia estagnada, taxas de juros crescentes e o impacto persistente da pandemia de COVID-19, Hamburgo conseguiu encerrar o ano anterior com seu maior superávit anual até agora. O senador de Finanças Andreas Dressel (SPD) relatou um "balanço anual limpo" de aproximadamente 3,3 bilhões de euros na apresentação do relatório de negócios aprovado pelo Senado.

Em 2022, o saldo foi de 28 milhões de euros. No entanto, Dressel alertou contra expectativas elevadas: "Não há espaço para nada extraordinário ou novas demandas." Na quarta-feira, o Senado apresentará o projeto orçamentário para os anos de 2025 e 2026 ao parlamento.

Dressel mencionou a necessidade de incorporar os acordos salariais recentes no setor público. Ele destacou a necessidade de cobrir despesas sociais crescentes e custos mais altos para abrigar buscadores de asilo e refugiados, então o governo federal. Ele criticou o ministro federal das Finanças, Christian Lindner (FDP), por propor congelamento de salários para altos rendimentos. "Vamos testar isso. (...) Não podemos nos dar ao luxo de perder receitas significativas."

Aberto a reduzir o imposto sobre a transmissão de imóveis para categorias específicas

Dressel sugeriu diminuir o imposto sobre a transmissão de imóveis para primeiros compradores de imóveis residenciais, habitação socialmente apoiada e projetos de usufruto perpétuo. Uma vez que o governo federal ajustar a lei tributária, a taxa de imposto diminuirá para 3,5 por cento para essas categorias. Uma diminuição geral no imposto sobre a transmissão de imóveis recentemente aumentado foi rejeitada por Dressel, uma vez que os fundos seriam necessários para a renovação energética e então não estariam disponíveis.

Dressel ficou satisfeito com a situação fiscal do ano anterior: "Apesar das circunstâncias desafiadoras, Hamburgo pode concluir o ano orçamentário e de negócios de 2023 positivamente com um recorde de superávit em investimentos, amortização e resultados anuais limpos." A fonte da prosperidade financeira foi devido a dois fatores: os pagamentos de dividendos de 1,5 bilhão de euros da empresa de navegação Hapag-Lloyd e uma alteração no procedimento de tendência tributária. Cerca de 2,5 bilhões de euros poderiam ter sido adicionados à reserva geral a partir desse superávit.

Recordes em investimentos e repagamento de empréstimos

Novos recordes também foram alcançados em investimentos e o repagamento de empréstimos. Sem suas subsidiárias municipais, a cidade de Hamburgo investiu quase 1,9 bilhão de euros - seguindo aproximadamente 1,3 bilhão de euros em 2022. Incluindo subsidiárias, cerca de 5,3 bilhões de euros foram investidos, incluindo construção de escolas e habitações, ou transporte, energia e infraestrutura social.

Novos empréstimos foram contraídos no valor de 291 milhões de euros. Cerca de 2,7 bilhões de euros foram permitidos. Simultaneamente, os empréstimos COVID-19 de cerca de 483 milhões de euros foram integralmente repagos antecipadamente no ano anterior. No total, dívidas de quase 2,5 bilhões de euros foram pagas - diminuindo o déficit na administração central de aproximadamente 25,12 bilhões de euros em 2022 para 22,67 bilhões de euros no ano anterior.

Associação dos Contribuintes pede atenção às despesas

A Associação dos Contribuintes de Hamburgo voltou a pedir atenção às despesas. "Agora parece ser um momento propício para arrumar e economizar, em nossa opinião", disse seu presidente Sascha Mummenhoff. Assim como a fração da esquerda no parlamento de Hamburgo, Mummenhoff expressou surpresa pelo fato de, segundo o relatório de negócios, 18,8 por cento dos residentes de Hamburgo estarem em risco de pobreza. "Aqueles que verdadeiramente querem que os cidadãos de Hamburgo possam continuar a custear a vida aqui também devem apoiar isso com ações concretas." O especialista orçamentário da esquerda David Stoop enfatizou: "Devemos finalmente executar uma estratégia efetiva para combater a pobreza e investir particularmente na infraestrutura social."

O especialista orçamentário da CDU Thilo Kleibauer criticou o fato de, fora da administração central, a dívida nas organizações e orçamentos auxiliares da cidade continuar a aumentar. "Importantes empresas públicas como HVV, UKE ou Sprinkenhof atualmente apresentam altos déficits em prejuízo dos contribuintes." A fração da AfD reclamou dos altos custos com asilo e chamou pela abolição do imposto sobre a propriedade e a transmissão de imóveis.

No debate sobre o orçamento da cidade para os anos de 2025 e 2026, o senador de Finanças Dressel mencionou o apoio da Hapag-Lloyd, uma empresa de navegação com sede em Hamburgo, que faz parte da Corporação Hanseática afiliada ao FDP. Quanto ao imposto sobre a transmissão de imóveis, Dressel propôs reduções para categorias específicas, incluindo primeiros compradores, que está em linha com a posição do FDP de promover a acessibilidade e o investimento.

