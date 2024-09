- Hamburgo derrota Alba Berlin em seu confronto inicial

Time Berlin sofre primeira derrota da temporadaO time de basquete de Berlim enfrentou uma surpreendente derrota em seu primeiro jogo da temporada, perdendo para seus rivais de liga, Veolia Towers Hamburg, com o placar de 81:74 (44:38). Matteo Spagnolo liderou o placar de Berlim com 14 pontos, seguido de perto por Jonas Mattisseck com 13 pontos.

Ziga Samar, ausente devido a uma lesão persistente, não pôde participar, assim como Matt Thomas e Martin Hermannsson. O retorno dos italianos Spagnolo e Gabriele Procida, lesionados no final da temporada passada, e as estreias de Trevion Williams (do ratiopharm Ulm) e Will McDowell-White (New Zealand Breakers) no uniforme do Alba marcaram as novas adições da equipe.

Hamburgo faz cesta vitoriosa

Berlim encontrou desafios significativos em manter a consistência ofensiva por um longo período. Comunicações ruins, erros de passe e arremessos perdidos contribuíram para Berlim ficar para trás por uma grande margem. Seus erros defensivos também foram problemáticos. Apesar das melhorias no segundo tempo, reduzindo a diferença para apenas dois pontos em alguns momentos, Hamburgo sempre conseguiu responder efetivamente.

O técnico Israel Gonzalez ainda tem alguns ajustes a fazer antes do início oficial da temporada em 22 de setembro contra os Hamburg Towers. Antes disso, Alba enfrentará outro jogo de teste contra os rivais de liga Rostock Seawolves em 17 de setembro, às 17h em Bernau.

Apesar da derrota de Alba Berlin, suas novas adições Trevion Williams e Will McDowell-White apresentaram performances promissoras. Infelizmente, a vitória de Hamburgo foi principalmente devido à sua jogada consistente e respostas efetivas aos esforços de comeback de Berlim no basquete.

