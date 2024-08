- Hamburger Arbeitslosigkeit bleibt auf Sommerniveau (Desemprego Hamburguês permanece no nível de Verão)

O efeito preguiçoso do verão no cenário de emprego de Hamburgo persistiu em agosto. A contagem de desempregados aumentou em 2,5% em relação a julho, atingindo 91.862, de acordo com o chefe operacional da Agência de Emprego de Hamburgo, Reinhold Wellen. Essa figura representou um aumento de 8,8% em relação a agosto de 2022. Como resultado, a taxa de desemprego aumentou em 0,1 ponto percentual, para 8,2%. Wellen argumentou que o aumento do desemprego foi uma reflexão típica do mercado, e a magnitude do aumento estava dentro da faixa habitual.

Vagas de emprego em alta temporada

Apesar da renovação econômica que persiste na Alemanha, o cenário de emprego continua resistente, com empregadores anunciando consistentemente novas posições. Como resultado, agosto witnessed o maior volume de posições não ocupadas deste ano, segundo Wellen. Além disso, não há aumento perceptível no esquema de licença temporária. "No entanto, a dinâmica do mercado está ligeiramente reduzida em agosto", resumiu Wellen.

As últimas figuras de emprego em junho ficaram em 1.073.700, uma queda de 1.300 ou 0,1% em relação a maio. Essa queda proporcional colocou Hamburgo em linha com a média nacional. "De fato, a queda nacional também é de -0,1%", disse Wellen. Notavelmente, mais pessoas estavam seguradas socialmente em junho de 2023 do que no ano anterior.

Setores em floração

Da mesma forma promissora, os setores de "Transporte e Armazenamento" e de manufatura apresentaram crescimento excepcional. O primeiro witnessed um aumento de 3.000 contratações, enquanto o segundo relatou 2.200 novas posições. Infelizmente, os setores de varejo e emprego temporário continuaram a lutar, e, pela primeira vez, o setor de "Comunicação & Informação" perdeu momentum, indicando fraca demanda nacional e estrangeira, bem como dificuldades no varejo de bens de consumo.

Melhoria promissora no mercado de trabalho

Felizmente, o número de vagas de emprego relatadas melhorou. Em comparação com julho, o número de oportunidades de emprego aumentou em 8,9% ou 222 posições, alcançando 2.720 novas oportunidades. Em comparação com agosto de 2022, o aumento foi de 8,8% ou 221 posições a mais. Wellen anunciou que o total de posições vagas agora está em 13.646, estabelecendo um novo recorde para o ano. Encorajadoramente, mais de 13.000 posições podem ser preenchidas imediatamente, e mais da metade delas - 8.231 - são adequadas para trabalhadores qualificados.

A Agência Federal do Trabalho teve um papel em fornecer as figuras de desemprego, com Reinhold Wellen, seu chefe operacional, discutindo a contagem de desempregados e a taxa de desemprego. Apesar do alto número de vagas de emprego, o aumento do desemprego estava dentro da faixa habitual para esta estação, de acordo com Wellen.

Leia também: