- Halle retirou temporariamente o estado de aposentadoria de OB Wiegand em setembro.

Em Halle, um novo prefeito da cidade será escolhido em breve. Como confirmado por um membro do conselho municipal à Agência de Notícias da Alemanha, o conselho municipal aprovou um pedido de aposentadoria do prefeito temporariamente suspenso, Bernd Wiegand. Originalmente, Wiegand estava previsto para servir até 2026.

O conselho tomou a decisão em uma reunião privada realizada em uma quarta-feira à noite, já que se referia a assuntos de pessoal. Relatos sugerem que Wiegand se aposentará em 1º de setembro.

Um processo disciplinar envolvendo o político não partidário vem sendo conduzido desde o início de 2021. Durante esse tempo, ele foi proibido de exercer suas funções e teve que responder a várias acusações.

Além de outras acusações, Wiegand foi considerado culpado de perjúrio pelo Tribunal Regional de Halle em abril deste ano. Ele foi condenado a pagar uma multa de €16.800. Wiegand recorreu da decisão.

A decisão do conselho municipal de aprovar o pedido de aposentadoria de Wiegand será tratada pela Municipalidade, à medida que a eleição do novo prefeito em Halle se aproxima. Após a aposentadoria de Wiegand em 1º de setembro, as responsabilidades do prefeito da cidade serão temporariamente transferidas dentro da Municipalidade até que um sucessor seja eleito.

