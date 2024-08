- Habeck vê a Alternativa para a Alemanha (AfD) como uma "alternativa à desindustrialização".

Antes das próximas eleições estaduais, o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck (Verdes), expressou preocupações sobre o potencial prejuízo que o partido de extrema direita AfD poderia causar no cenário econômico da Alemanha. Em um evento do Partido Verde em Dresden, Habeck rotulou o AfD como a "alternativa para a desindustrialização".

Várias empresas e associações econômicas emitiram alertas contra o voto no AfD. Habeck enfatizou: "Se a economia permanecer forte agora, todos devem perceber isso".

Líderes econômicos expressaram preocupações nos últimos dias sobre o possível papel do AfD nos governos da Turíngia e Saxônia. Eles acreditam que essa associação would severely damage the economy and prosperity in East Germany, as stated by the President of the Federation of German Industries, Siegfried Russwurm, for instance.

Em outro lugar, a cadeia de supermercados Edeka lançou uma campanha com o slogan "Por que azul não é uma opção na Edeka", aludindo à cor do partido AfD.

De acordo com Habeck, nenhum presidente da Indústria Alemã jamais fez uma recomendação eleitoral tão direta. Habeck, notavelmente, afirmou que o AfD destruiria a base econômica da Alemanha. "A Alemanha precisa de pessoas além daquelas chamadas Franz ou Robert", ele acrescentou, destacando a crescente necessidade de trabalhadores qualificados estrangeiros devido à escassez de mão de obra existente.

As pesquisas atuais colocam o AfD em torno de 30% na Saxônia. No entanto, todos os outros partidos significativos na Saxônia rejeitaram a formação de uma coalizão com o grupo controverso.

O ministro da economia do Partido Verde, Robert Habeck, tem sido vocal sobre a ameaça que o AfD representa para a economia da Alemanha, rotulando-os como a "alternativa para a desindustrialização". Vários líderes econômicos, incluindo o Presidente da Federação das Indústrias Alemãs, expressaram preocupações de que um papel do AfD nos governos regionais poderia prejudicar gravemente a economia do Leste da Alemanha.

Leia também: