- Habeck sugere que existem mais de 130 necessidades de plataforma de conversão na Europa.

Segundo o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck (do partido Verde), a Europa precisa de mais de 130 estações de conversão, cada uma capaz de lidar com 2 gigawatts, até 2050. Globalmente, as capacidades de produção para tais plataformas colossais são escassas, como Habeck compartilhou durante seu discurso de vídeo no lançamento da feira SMM, que se concentra em construção naval, maquinaria e tecnologia marinha em Hamburgo. Ele também mencionou que o setor de energia continuará sendo um segmento de mercado significativo para a indústria marítima, e estaleiros serão essenciais na transição energética, especialmente na construção dessas plataformas massivas.

Essas instalações extensas, no valor de bilhões de dólares, são chamadas de plataformas de conversão. Elas são cruciais, já que as fazendas eólicas geralmente produzem corrente alternada. Os conversores transformam essa corrente alternada em corrente contínua, garantindo transporte eficiente de energia. De acordo com especialistas do setor, vários estaleiros alemães já tomaram medidas proativas para se preparar para construir essas plataformas.

