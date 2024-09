- Habeck alega que a CDU abraça o populismo: "Local de Merkel" continua a aumentar

O Ministro da Economia Robert Habeck da Alemanha criticou a CDU pelo seu aparente entusiasmo em relação ao populismo. "O União, eles estão completamente perdidos agora," declarou Habeck em um evento de campanha em Potsdam. Enquanto "Merkel estava no comando," o partido sabia o que era "adequado." Agora, a "brecha de Merkel" está aumentando diariamente. A CDU está lutando para acompanhar o populismo.

Sua "surpresa genuína" após as eleições estaduais na Saxônia e Turíngia foi "como partidos históricos com uma linhagem ilustre estão atrás do que parece estar na moda." "O curso foi completamente desviado," destacou Habeck. Aqueles que perseguem o populismo não o enfraquecem, mas o fortalecem. "Essa é a lição das eleições na Saxônia e Turíngia."

Em relação à posição da CDU sobre colaborar com a Esquerda no parlamento estadual, o político Verde afirmou: O atual presidente do governo da Esquerda, Bodo Ramelow, é "essencialmente apenas um representante da união." Isso é social-democracia de esquerda, que a Esquerda proporciona na Turíngia. "Mas com Sahra Wagenknecht e o BSW, isso vai funcionar?", questionou Habeck. Uma mulher que ingressou no SED em 1989 e alinha com Putin. Isso não pode formar uma aliança melhor do que com a Esquerda ou os Verdes, afirmou Habeck. A CDU da Turíngia anunciou que pretende realizar conversas preliminares com o Bündnis Sahra Wagenknecht sobre uma potencial cooperação.

