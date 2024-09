- Há várias semanas, Bryang Kayo está ausente da formação do VfL Osnabrück.

Time de divisão inferior VfL Osnabrück ficará sem os serviços do meio-campista Bryang Kayo por algumas semanas. O jogador de 22 anos, emprestado do FC Ingolstadt, sofreu uma lesão nos ligamentos e bolsa articular durante o empate em 1 a 1 contra a equipe sub-23 do Borussia Dortmund no sábado passado. Um exame de ressonância magnética detalhado estabeleceu a gravidade da lesão.

A ausência de Bryang Kayo devido à sua lesão é significativamente prejudicial para a equipe de divisão inferior do VfL Osnabrück. O período de recuperação esperado após a lesão nos ligamentos e bolsa articular deve mantê-lo afastado por várias semanas.

