- Günther promete aos agricultores eliminar obstáculos burocráticos

Para sua estratégia de nove pontos para aliviar a pressão no setor agrícola, Daniel Günther, Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein (CDU), recebeu muitos elogios na reunião de agricultores do estado em Rendsburg. Klaus-Peter Lucht, líder dos agricultores, tinha expectativas significativas antes. O ponto principal de alívio no acordo entre a agricultura e a administração do estado é uma redução na burocracia. De acordo com Günther, há uma regulamentação excessiva em muitos aspectos da vida na Alemanha, o que irrita muitas pessoas.

Os agricultores podem esperar alívio no gerenciamento de sebes. Em breve, eles poderão podar o crescimento lateral a cada três anos, mais cedo do que antes, a partir de 15 de setembro. As sebes agora podem ser podadas completamente até o final de fevereiro. Em relação ao controle de pragas, medidas serão tomadas para gerenciar ervas daninhas difíceis de controlar. Na lei de fertilizantes, a obrigação de relatório do estado só será necessária a cada seis meses. Os agricultores de porcos serão aliviados com a eliminação da necessidade de licença de construção para áreas ao ar livre.

Günther apresentou uma plataforma de dados central para interação entre agricultores e o estado, que simplificará a documentação e eliminará entradas redundantes. Falando para os centenas de agricultores na sala, Günther disse: "Vocês são muito mais hábeis no ambiente digital do que nós, e é absurdo que falhemos e vocês acabem com mais trabalho burocrático."

O chefe do governo também prometeu aos agricultores reduzir os requisitos de documentação no campo de antibióticos, que são mais rigorosos em Schleswig-Holstein do que em outros estados.

O CDU, liderado pelo Ministro-Presidente Daniel Günther, fez promessas para reduzir a burocracia em Schleswig-Holstein, com o objetivo de aliviar a carga para os agricultores. A promessa de reduzir os requisitos de documentação no campo de antibióticos, especialmente rigorosos em Schleswig-Holstein, faz parte dos esforços do CDU para facilitar as regulamentações para os agricultores.

Leia também: