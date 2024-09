- Grandes quantidades de terra poluída descartadas num local de escavação a céu aberto.

Seis indivíduos ligados ao setor de materiais de construção estão sob investigação por descartar ilegalmente toneladas de terra poluída na mina a céu aberto de Garzweiler. Mais de 150 oficiais de aplicação da lei, incluindo aqueles da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, da Promotoria Pública de Dortmund e de outras agências, realizaram buscas em vários locais em Grevenbroich, Juechen, Krefeld e outros lugares. Essa informação foi compartilhada pela Polícia Criminal do Estado e pelo Escritório Central de Perseguição de Crimes Ambientais (ZUKE) na NRW, com sede na Promotoria Pública de Dortmund.

Mandados de busca foram executados nas instalações comerciais e residências de um homem de negócios de 56 anos de Grevenbroich, seu filho de 24 anos que trabalha na empresa e quatro outros suspeitos. As operações foram concluídas ao final da tarde.

Outros suspeitos podem estar envolvidos, e esse aspecto será um foco-chave da investigação, de acordo com o promotor. Nenhum detalhe sobre prisões pode ser divulgado no momento.

Suspeitos acusados de manipular registros de entrega

Os suspeitos são acusados de alterar milhares de documentos de entrega de empresas de gerenciamento de resíduos para evitar o caro descarte de solo poluído. O homem de negócios de 56 anos e seu filho são acusados de fornecer a clientes documentos forjados que mostravam o descarte adequado e cobrar deles taxas exorbitantes.

De acordo com a investigação atual, os dois supostamente utilizaram vários subcontratados para transporte, incluindo de grandes sites de construção. O solo foi finalmente descartado na mina a céu aberto de Garzweiler em Juechen. A mina a céu aberto de Garzweiler abrange várias cidades na NRW, incluindo Juechen.

As investigações remontam a 2021

Em resposta a uma consulta da dpa, o promotor Alexander Kilimann confirmou que a investigação abrangeu um período de 2021 até o presente. Os poluentes específicos envolvidos ainda estão sendo analisados. "De qualquer forma, o solo estava contaminado em um grau que não deveria ter sido depositado na mina a céu aberto."

O ZUKE NRW está investigando os suspeitos pelos crimes de contaminação do solo, manipulação ilegal de resíduos e fraude, bem como falsificação de documentos e falsificação de registros técnicos.

As alegações decorrem de uma queixa criminal apresentada pelo governo regional de Düsseldorf. O ZUKE NRW e uma comissão especial de investigação da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália estão liderando a investigação, com a assistência da Unidade de Coordenação de Crimes Ambientais dentro da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália (VStUK).

A investigação revelou que o solo supostamente contaminado, por peso, continha grandes quantidades de outras substâncias, potencialmente contribuindo para seu descarte ilegal na mina a céu aberto de Garzweiler. As ações de manipulação de registros de entrega, incluindo a falsificação de registros técnicos e a criação de documentos de descarte forjados, foram direcionadas para manter o alto teor de gordura do solo em segredo.

