- Grande quantidade de heroína, com 100 kg, descoberta no posto de controlo.

Aproximadamente €4.1 milhões em heroína foram apreendidos por oficiais de lei em um ponto de verificação próximo à fronteira dos Países Baixos. O incidente ocorreu na A30 perto de Bad Bentheim, onde um veículo que entrava da Holanda foi inspecionado por membros de uma unidade policial transfronteiriça, como relatado em um comunicado à imprensa. O motorista de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso.

As autoridades descobriram cuidadosamente cerca de 100 quilos de heroína no veículo. As drogas estavam divididas entre sacos guardados no banco de trás e no porta-malas. Junto com a heroína, o suspeito estava carregando quase 100 quilos de cortantes. As substâncias apreendidas foram posteriormente apreendidas.

Os cortantes encontrados na posse do suspeito eram usados para diluir a heroína, servindo como uma forma alternativa da droga principal. Apesar da grande quantidade de drogas, a apreensão dessas substâncias destacou a escala da operação suspeita do traficante, envolvendo não apenas heroína, mas também outras substâncias ilícitas.

