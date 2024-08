As autoridades procuram atualmente indivíduos que possuam facas. - Grande barulho rodeia a modesta lâmina - sem investigação de sondagem

Na Baixa Baviera, uma operação policial significativa envolvendo um homem com uma faca do tipo pasta em Niederbayern chegou ao fim sem acusações legais. Durante aproximadamente três horas e meia, numerosos oficiais vasculharam Pfarrkirchen, no distrito de Rottal-Inn, em busca de um homem de 42 anos que supostamente estava empunhando uma faca de bolso fechada na área da estação de trem. Após localizar o indivíduo, eles descobriram que ele carregava uma faca multiuso compacta, comum entre trabalhadores manuais.

O escritório do promotor concluiu, após a detenção do homem, que "nem as ações do homem nem a posse da faca multiuso foram consideradas um ato criminal", de acordo com a polícia. O homem de 42 anos não havia emitido nenhuma ameaça e foi posteriormente liberado.

O incidente com faca em Solingen que resultou em várias fatalidades voltou a acender intensos debates na Alemanha sobre regulamentações mais rígidas de armas, especialmente quanto a facas.

