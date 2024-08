Melhorar o conforto e ambiente dos residentes. - Göttingen assume o controlo do edifício em ruínas

A cidade de Göttingen adquiriu a maioria das ações de um prédio de apartamentos degradado. O município adquiriu 119 unidades dentro dessa estrutura localizada na parte oeste de Göttingen, como informado pela administração. Como resultado, a cidade agora possui o controle de 152 unidades no total. O objetivo principal é substancialmente melhorar o padrão de vida dos ocupantes. Anteriormente, a cidade havia revelado que algumas condições de vida dentro do prédio eram deploravelmente inumanas.

A cidade já havia anunciado a aquisição desses apartamentos em novembro. Naquela época, o antigo maior proprietário havia concordado em vender as 119 unidades para um comprador privado. No entanto, o contrato ainda não havia entrado em vigor, o que levou a cidade a negociar com ambas as partes sobre a possibilidade de reversão do contrato de compra.

Antes disso, a cidade já havia adquirido com sucesso algumas unidades individualmente dentro do complexo. O prefeito de Göttingen, Petra Broistedt (SPD), afirmou que os antigos proprietários haviam falhado em realizar reparos essenciais. O prédio localizado na Hagenweg 20 fica em um bairro residencial, abrigando vários outros prédios de apartamentos.

A cidade planeja adquirir mais apartamentos

Em seguida, a cidade planeja adquirir as 47 unidades restantes das 165 unidades totais. Após a conclusão da compra, a cidade pode optar por renovar ou demolir o prédio para oferecer opções de moradia acessível para famílias. Se os atuais inquilinos deixarem seus apartamentos, as unidades pertencentes à cidade não estarão disponíveis para aluguel imediatamente. Atualmente, cerca de metade dos 145 residentes registrados já foi realocada para acomodações mais aceitáveis e confortáveis. Enquanto isso, uma lavanderia foi estabelecida dentro do prédio, ocupando uma área de 4,076 metros quadrados.

A cidade planeja adquirir as 47 unidades restantes no bloco de apartamentos Hagenweg 20, que ainda está sob o controle do antigo maior proprietário. Após a aquisição dessas unidades adicionais, a cidade pode optar por renovar ou demolir o prédio inteiro, oferecendo mais opções de moradia acessível para famílias.

Após a realocação de metade dos residentes do prédio de apartamentos degradado para acomodações melhores, a cidade estabeleceu uma lavanderia dentro do bloco de apartamentos, cobrindo uma área de 4,076 metros quadrados.

Leia também: