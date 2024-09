- Gosens dá adeus à União de Berlim e aos seus apoiantes

Robin Gosens se despediu do time da Bundesliga 1. FC Union Berlin e de seus torcedores. "A vida às vezes nos obriga a tomar decisões difíceis. Partir do clube no último dia da janela de transferências e no dia do jogo é uma dessas decisões", escreveu o jogador de 30 anos no Instagram, "mas eu apoio essa escolha. Dar razões só levaria a justificativas, e eu não quero fazer isso".

Gosens deixou o time para exames médicos em uma sexta-feira antes da vitória por 2 a 0 contra o FC St. Pauli. O diretor esportivo do Union, Horst Heldt, confirmou a transferência para o clube italiano da Serie A, AC Florença, pouco antes do pontapé inicial.

Experiência Mais Emocionante de Sua Carreira

O jogador de 20 seleções agradeceu ao clube por ter lhe permitido viver seu "maior sonho de vida" de jogar na Bundesliga, apesar de a temporada não ter saído como planejado. No entanto, o jogador de maior valor da história dos berlinenses teve "a experiência mais emocionante que já tive no futebol" no último dia de jogo da temporada passada. Um pênalti rebatido por Janik Haberer resultou na vitória por 2 a 1 do Union sobre o SC Freiburg nos acréscimos, evitando o rebaixamento.

Heldt apontou em uma sexta-feira que razões pessoais tiveram uma influência significativa nas intenções de transferência de Gosens. "Ele sempre nos disse que queria sair se a oportunidade surgisse", disse Heldt sobre o lateral esquerdo, que passou seus melhores anos de carreira no Atalanta Bergamo e no Inter de Milão: "E não faz sentido manter um jogador que não está totalmente comprometido".

Após compartilhar suas despedidas emocionais, Robin Gosens voltou ao seu antigo time, Atalanta Bergamo, na Serie A, marcando um retorno ao lugar onde passou seus anos de futebol mais bem-sucedidos. Apesar de sua partida do Union Berlin, a memória de sua vitória dramática nos acréscimos contra o SC Freiburg, garantida pelo pênalti rebatido por Janik Haberer, permanece como uma das experiências de futebol mais emocionantes na carreira de Gosens.

