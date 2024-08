- Gema comunica detalhes sobre custos de apresentação musical para feiras de Natal

O deslocamento ascendente das taxas da Gema para música em mercados de Natal na Alemanha em 2023 causou preocupação entre as administrações locais. Em uma tentativa de evitar uma situação semelhante neste ano, a organização de gestão coletiva de direitos agora está se concentrando em uma iniciativa informativa abrangente.

Essa iniciativa consiste em um segmento de informações dedicado no site da Gema, webinários e tutoriais sobre como navegar em seu portal online, confirmou um porta-voz de Munique. Como membro do conselho Georg Oeller acrescentou, o objetivo é fornecer clareza no planejamento para que todos os organizadores entendam a tarifa aplicável e o processo de registro para música.

A Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema), com sede na Baviera, representa aproximadamente 95.000 músicos, compositores, letristas e autores. Em essência, uma taxa da Gema é cobrada sempre que música é utilizada publicamente, como em eventos ou como música de fundo em estabelecimentos comerciais.

Anomalias na avaliação da tarifa

Além do gênero de música, a escala do mercado e o número de dias de abertura são os principais determinantes para definir a taxa de licença. A música também pode ser utilizada de diferentes maneiras em mercados de Natal: como música ambiente, transmitida por alto-falantes ou como apresentações ao vivo no palco.

Em dias com apresentações ao vivo, a tarifa para festivais urbanos (U-ST) é aplicável, cobrindo a área inteira do mercado de Natal. No entanto, se a música não for apresentada ao vivo, mas transmitida por alto-falantes, apenas como música de fundo, a partir de suportes de som ou pela rádio, tarifas diferentes se aplicam.

No ano passado, vários municípios alemães expressaram preocupação com as contas excessivamente altas da Gema para música em mercados de Natal. Em protesto, algumas cidades organizaram um "Dia do Silêncio" sem música no mercado de Natal.

A Gema insistiu que a base de cálculo permaneceu inalterada. No entanto, alguns mercados de Natal relataram áreas de evento menores, que foram inspecionadas pela primeira vez em 2022. Essas "anomalias na avaliação da tarifa" levaram a Gema a educar preventivamente todos os organizadores sobre o uso da música em seus respectivos mercados de Natal para 2023.

Em 2023, a Gema licenciou o uso da música em cerca de 4.000 mercados de Natal na Alemanha. Normalmente, esses mercados abrangiam áreas que variavam de 100 a 3.000 metros quadrados, com casos excepcionais ultrapassando 10.000 metros quadrados.

A iniciativa informativa abrangente da Gema visa abordar as preocupações na Baviera, já que no ano passado vários municípios alemães, incluindo aqueles na Baviera, expressaram preocupação com as contas altas da Gema para música em mercados de Natal. Para garantir clareza e evitar quaisquer anomalias na avaliação da tarifa, a Gema com sede na Baviera incluiu informações especificamente adaptadas para organizadores na Baviera.

