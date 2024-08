- Funcionários do Governo defendem a implementação do Plano de Hidrogénio

O Ministro da Economia Reinhard Meyer de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental apresentará um plano de hidrogénio para a região. Segundo Meyer, este passo é fundamental para clarificar e consolidar a posição de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental neste assunto. Durante uma conferência de imprensa em Schwerin, o político do SPD expressou esta intenção. Já existe um plano nacional para as áreas leste e norte, observou Meyer. Ao implementar uma estratégia única para Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o ministro deseja aumentar a aceitação da população em relação ao hidrogénio.

Vários portos em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, de acordo com Meyer, são ideais para importações de hidrogénio. Um grupo da ilha dinamarquesa de Bornholm está planeado para visitar Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental no final de outubro. Segundo Meyer, "isto é principalmente sobre Lubmin e Mukran e as perspectivas de transporte de hidrogénio da Escandinávia para Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental".

Navio de GNL em Rügen

Em Rügen, pode ser fornecido gás natural liquefeito através dos navios de regaseificação "Energos Power" e "Neptune" (FSRU, Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação). Depois de convertido em gás, pode ser introduzido na rede alemã através de uma linha de ligação de gás natural que leva a Lubmin. Recentemente, o navio de GNL "Hellas Diana" ancorou em Mukran, Rügen.

O governo federal considera o "hidrogénio verde" como um potencial transportador de energia do futuro. O seu objetivo é substituir o gás natural, o petróleo e o carvão como fontes de energia para a produção de calor e eletricidade, reduzir as emissões de gases nocivos e reduzir a dependência das importações. No entanto, a utilização generalizada do hidrogénio muitas vezes encontra limitações técnicas.

Meyer também discutiu projetos em curso, como a legislação turística proposta. O gabinete deverá discutir isto no outono. De acordo com o ministro, a lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 2026. O objetivo da lei é renovar o financiamento do turismo e tornar Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental um destino turístico mais atraente.

