- Função relacionada com Hércules: Instituições de música contratam instrutores

Educação Musical Mais Cara em Condados e Cidades

Estas regiões estão testemunhando um aumento nos custos para suas instituições de educação musical. Estão atualmente em transição de contratar instructors freelancers para ter um complemento completo de 100% de educadores em tempo integral. Essa mudança é uma resposta a uma decisão do Tribunal Social Federal, que obriga que as aulas sejam predominantemente ministradas por funcionários em tempo integral. Por décadas, professores freelancers foram uma presença comum nessas instituições, como apontado por Christian Reineke, presidente da Associação de Escolas de Música da Saxônia-Anhalt.

Na Saxônia-Anhalt, a proporção de professores freelancers era de aproximadamente 30%, com os restantes 70% sendo empregados em tempo integral. Oito escolas de música já atingiram a marca de 100%, com outras seguindo o exemplo, de acordo com Reineke. Essa transição é facilitada pela ajuda adicional do estado da Saxônia-Anhalt. O financiamento anual passou de 3 milhões de euros em 2020 para 4,81 milhões de euros neste ano, com foco na criação de mais vagas em tempo integral.

Falta de Professores de Música e Crescimento das Listas de Espera de Alunos

Antes da decisão do Tribunal Social Federal, as escolas de música já estavam sob pressão, afirmou Reineke. Há uma onda crescente de aposentadorias entre os professores de música, deixando um vazio que não é facilmente preenchido por novos recrutas. Como resultado, alunos esperando por aulas de música se tornaram uma visão comum.

Para atrair potenciais professores de salários modestos, são necessárias perspectivas de emprego mais atraentes. O estado reconheceu esse problema e aumentou o financiamento, e a decisão do tribunal reforçou ainda mais isso. De acordo com Reineke, essa é uma "oportunidade dourada" para as escolas de música estabelecerem um cenário estável de educação musical.

Altmarkkreis Salzwedel Almejando 100% de Empregos

Até 1º de agosto de 2024, todos os professores de música no Altmarkkreis Salzwedel serão empregados em tempo integral, como anunciado pela região. Atualmente, há 31 professores no total, com 5 trabalhando em tempo integral e o resto em tempo parcial. A escola de música do condado do Altmarkkreis enfrenta desafios significativos na contratação de pessoal devido à sua localização rural e competição com escolas gerais por professores.

Este ano, a demanda de financiamento do Altmarkkreis para a escola de música é de cerca de 820.000 euros, o que é aproximadamente o mesmo que nos anos anteriores. O aumento do financiamento do estado é benéfico, mas não é suficiente para cobrir os custos adicionais. Não há planos para alterar a estrutura de taxas. Ao longo dos últimos anos, cerca de 1.200 meninos e meninas foram ensinados, com cerca de 80 crianças e jovens na lista de espera.

Reineke: "Uma Tarefa Herculana"

Reineke mencionou que o Conservatório de Magdeburgo emprega somente professores em tempo integral. Essa prática também foi adotada em Halle, Harz, Börde e Saalekreis. Os números sempre mudam, disse Reineke, descrevendo essa transição como uma "tarefa épica".

O Saalekreis estima o adicional financeiro anual em aproximadamente 391.000 euros. Inicialmente, isso será coberto de seus próprios fundos. "Assim como nos anos anteriores, aplicaremos por financiamento do estado." O distrito espera um financiamento mais alto do estado devido à sua transição consistente de contratos freelancers para posições em tempo integral.

"Esperamos um adicional de 150.000 a 200.000 euros. Isso reduziria a carga adicional do condado para cerca de 200.000 euros. No entanto, isso pode mudar nos próximos anos e permanece incerto." Os salários foram aumentados duas vezes, primeiro em 1º de agosto de 2023 e depois em 1º de agosto de 2024. O Saalekreis está abaixo da média estadual nesse aspecto.

