- Fumar cigarros contribui para uma inflamação fatal no lar

Investigadores que examinaram o incidente atribuíram a explosão em um edifício residencial em Witzenhausen, norte de Hesse, ao descuido de alguém ao fumar cigarros. A polícia, após concluir sua investigação, confirmou que não houve problemas técnicos envolvidos.

Problemas surgiram nas primeiras horas de terça-feira, quando chamas irromperam no sótão de um complexo residencial, resultando em um incidente fatal, de acordo com os registros da polícia. Este edifício abrigava 38 indivíduos.

O incêndio no edifício residencial gerou pânico entre os moradores, levando a uma evacuação apressada. Em seguida, o incêndio no sótão do complexo residencial resultou em danos significativos, enfatizando ainda mais o perigo do fumo descuidado em edifícios residenciais.

Leia também: