- Frankfurt visa reforçar o apoio aos viciados.

Frankfurt busca um local para realocar indivíduos dependentes de crack das ruas no Bahnhofsviertel. Elke Voitl, chefe do Departamento Social e Saúde (Verdes), mencionou um avanço na estratégia de Frankfurt.

Em dezembro de 1994, foi estabelecida a primeira sala de consumo de drogas oficial da Alemanha no distrito leste de Frankfurt. Atualmente, a cidade possui quatro desses lugares, com mais no Bahnhofsviertel. Inicialmente, esses centros eram principalmente para viciados em heroína.

No entanto, o crack agora é a droga principal, sendo fumado nas ruas em rápida sucessão, o que leva a uma piora nas condições dos indivíduos. Voitl reconheceu esse problema. Para abordá-lo, Frankfurt planeja estabelecer um Centro de Apoio Integral ao Uso de Substâncias e Dependência com uma área designada para consumo de crack. De acordo com ela, "Nossas salas de consumo de drogas precisam estar mais equipadas do que antes para atender aos usuários de crack em um estado altamente estimulado".

O Bahnhofsviertel, conhecido por seu problema com drogas, também abriga alguns dos centros de apoio à dependência química adicionais de Frankfurt. Em uma tentativa de combater o crescente problema da dependência de crack, Frankfurt planeja estabelecer um Centro de Apoio Integral ao Uso de Substâncias e Dependência no estado de Hessen.

